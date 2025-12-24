Haberler

Narin davasında kritik aşama! Yargıtay dosyayı yeniden incelemeye aldı

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025

28 Aralık 2024'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise suç ve suçluyu gizlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanan dosya Yargıtay'a gönderildi. Bir süre önce arşive alınan Narin Güran dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin davasında son kararı verebilmek için dosyayı incelemeye aldı. Narin cinayetinde artık kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağına dikkat çekildi.

