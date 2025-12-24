Haberler

Mersin’de okul bahçesinde dehşet! 12 yaşındaki öğrenci müdürü vurdu

Mersin'de bir ortaokulun bahçesinde önceki sabah M.K. (12), okul müdürü Ender Kara’yı (39) tüfekle ağır yaraladı. M.K. ve babası Yusuf K. (55) gözaltına alındı. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Baba Yusuf K.’nın okulda daha önce de çocuğu ile ilgili sorunlar nedeniyle Okul müdürü Ender Kara ile tartıştığı, öğrenci M.K.’nın sık sık “Ben bu müdürü vuracağım” dediği öğrenildi. Öte yandan, M.K.’nın olaydan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.’nın “Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim” notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025

Haber: Kamil Cömertler

