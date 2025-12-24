Haberler

Yaşam Haberleri

Konya’da ihmal faciası! 7 yaşındaki Almina ölümden döndü

Konya’da ihmal faciası! 7 yaşındaki Almina ölümden döndü

Konya'da Almina Candan (7), 2 yıl önce yürürken bir binadan beton parçalarının üzerine düşmesi sonucu ölümden döndü. 12 kat maliki hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Baba Mehmet Candan, “Kimin suçu varsa cezasını çeksin” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025

Paylaş







Konya'da Almina Candan (7), 2 yıl önce yürürken bir binadan beton parçalarının üzerine düşmesi sonucu ölümden döndü. 12 kat maliki hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Baba Mehmet Candan, "Kimin suçu varsa cezasını çeksin" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN