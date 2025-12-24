Konya’da ihmal faciası! 7 yaşındaki Almina ölümden döndü
Konya'da Almina Candan (7), 2 yıl önce yürürken bir binadan beton parçalarının üzerine düşmesi sonucu ölümden döndü. 12 kat maliki hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Baba Mehmet Candan, “Kimin suçu varsa cezasını çeksin” dedi.
