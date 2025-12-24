Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı
Kadıköy'ün en işlek caddelerinden Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Kadıköy'deki saat 15.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde bulunan iki bloklu 5 katlı binada yangın çıktı.
Girişinde iş yerleri olan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis aracı sevk edildi.
BİNA KISA SÜREDE TAHLİYE EDİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri Bağdat Caddesi'ni trafiğe kapattı.