İYTE’li Emirhan’a dünya onuru! Kuantum ekosisteminin ilk 100’üne girdi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Fizik Bölümü’nde okuyan Emirhan Güler’e büyük onur... Dünya Kuantum Yılı Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Güler, dünya genelinde kuantum ekosistemine katkı sunan 100 kişi arasında yer aldı

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Fizik Bölümü'nde okuyan Emirhan Güler'e büyük onur... Dünya Kuantum Yılı Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Güler, dünya genelinde kuantum ekosistemine katkı sunan 100 kişi arasında yer aldı. Bu seçimin, genç araştırmacıların yenilikçi çalışmaları ve geleceğe dönük potansiyelleri dikkate alınarak yapıldığı belirtildi. Güler, "Bu benim için çok büyük bir gurur. Çalışmalarıma daha da sarılarak devam edeceğim. Ülkemi başarıyla temsil etmekten mutluyum" dedi.

