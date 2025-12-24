Haberler

Yaşam Haberleri

Çanakkale’de tüyler ürperten infaz! Şantaj iddiasıyla eski çalışanını ve eşini öldürdü

Çanakkale’de tüyler ürperten infaz! Şantaj iddiasıyla eski çalışanını ve eşini öldürdü

Recep Şatrol, otoparkta eski çalışanı Barış Tekebaş’la kendisine şantaj yaptığı gerekçesiyle kavga etti. Tekebaş ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş’ı silahla katletti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025

Paylaş







Tüyler ürperten cinayet, önceki gece saat 23.30 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide inşaat vinçleri bulunan 46 yaşındaki Recep Şatrol, yan taraftaki yediemin otoparkında görev yapan eski çalışanı Barış Tekebaş (23) ile iddiaya göre 17 yaşındaki bir kızla çekilmiş görüntüleriyle kendisine şantaj yaptığı için tartıştı. Olay büyüyünce yerini kavgaya bıraktı. Şüpheli, Barış Tekebaş ile boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş'ı (23) silahla vurdu.



BARAKADA YAKALANDI

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde 12 boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren Recep Şatrol, Ahmetçe köyü kırsalındaki bir barakada suç aletiyle birlikte yakalandı.

Haber: Cennete Üstemel

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN