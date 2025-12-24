Çanakkale’de kan donduran cinayet! Emekli hemşireyi oğlu makasla katletti

Haberler

Çanakkale'de yaşayan emekli hemşire Fadime Yıldırım (57), 12 Aralık’ta evinin mutfağında makasla katledildi. Apartmanın kamera görüntülerinde binaya giren çıkan bir kişinin olmadığının söylenmesi üzerine çelişkili ifadeler veren avukat oğlu Özgün Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan bir gün önce annesiyle kız isteme nedeniyle kavga ettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025

