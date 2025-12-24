Çakar cezasında yeni dönem! AYM’den sürücü–sahip ayrımı kararı başlıyor
Anayasa Mahkemesi, trafikte yetkisiz çakar ve benzeri ışıklı sesli cihazların kullanımına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kural ihlalini bizzat yapan sürücülerin cezalandırılmasını, ihlalden haberi olmayan araç sahiplerine ise ceza uygulanmamasını öngören düzenlemeyi Anayasa’ya uygun buldu. Karar, suçun şahsiliği ilkesini esas aldı.
