Haberler

Yaşam Haberleri

Almanya’dan Elazığ’a ilginç dönüş! Yatarak bisiklet kullanılan tasarladı

Almanya’dan Elazığ’a ilginç dönüş! Yatarak bisiklet kullanılan tasarladı

Elazığ'da yaşayan Hacı Bayram Züğürt (58), hayatının 26 yılını Almanya’da geçirdi. Elektrik ve elektronik alanında çalışan Züğürt, Türkiye’ye döndükten sonra bu mesleğin yeterli kazanç sağlamaması üzerine bisiklet işine yöneldi. Yaklaşık 15 yıl boyunca bisiklet tamiri ve satışı yapan Züğürt, ilginç bisikletler tasarlıyor. Yüksek bisikletlerin yanı sıra yatarak kullanılan bisiklet de tasarlayan Züğürt, hem vatandaşların hem de polislerin ilgisini çekiyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025

Paylaş







Elazığ'da yaşayan Hacı Bayram Züğürt (58), hayatının 26 yılını Almanya'da geçirdi. Elektrik ve elektronik alanında çalışan Züğürt, Türkiye'ye döndükten sonra bu mesleğin yeterli kazanç sağlamaması üzerine bisiklet işine yöneldi. Yaklaşık 15 yıl boyunca bisiklet tamiri ve satışı yapan Züğürt, ilginç bisikletler tasarlıyor. Yüksek bisikletlerin yanı sıra yatarak kullanılan bisiklet de tasarlayan Züğürt, hem vatandaşların hem de polislerin ilgisini çekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN