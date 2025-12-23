Yasa dışı bahis borçlarını ödemek için komşusunu öldürdü

Haberler

Gülhan Börülce, evinde bıçaklanarak katledildi. Cinayeti üst komşusu karı-koca işlediği belirlendi. Tutuklanan adam, suçunu böyle itiraf etti: Borcum vardı, altın için öldürdüm.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

Kan donduran olay, 18 Aralık'ta, Siirt'te yaşandı. Gülhan Börülce, evde bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaşıldı. Börülce'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında kadının üst komşuları Şükrü Kaya ve eşi Fatma Kaya, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Şükrü Kaya, ifadesinde yasa dışı bahis oynadığını, borçları olduğunu, bu nedenle altınları almak için komşusunu öldürdüğünü söyledi. Şükrü Kaya'nın eşi Fatma Kaya ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Karı-koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇİÇEK KADIN DİYE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Şükrü Kaya'nın cenazeye katıldığı ve öldürdüğü kadının eşine sarılıp baş sağlığı dilediği, zanlı Fatma Kaya'nın ise sosyal medyadan öldürdükleri kadınla fotoğrafını paylaşıp, "Abla bildiğim çiçek kadın, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

