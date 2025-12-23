Haberler

Tartıştığı eşini tabancayla vurdu! İran'a kaçarken Ağrı'da yakalandı

Manisa Turgutlu'da Adem Yanar ile Rukiye Yanar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre; çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti.

23 Aralık 2025

Manisa Turgutlu'da Adem Yanar ile Rukiye Yanar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre; çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. İddiaya göre Adem Yanar, eşini tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar'a ulaşılamazken eşi Adem Yanar'ın, İran'a kaçmak üzere Ağrı'ya gittiği tespit edildi. Şüpheli, takip sonucunda Ağrı'da yakalanarak gözaltına alındı.

