Mekke’de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı! 1 ölü 2 yaralı: Ambulans uçak talebinde bulunuldu

Suudi Arabistan 'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde, otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Türk umreci kafilesine çarptı. Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden bir otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması sonucu Sakaryalı Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Yalçın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken Emine Dağköy'ün ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Taziye çadırı (İHA)

EVİNİN ÖNÜNDE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Türkiye Cidde Konsolosluğu yetkilileri, olayın ardından derhal harekete geçildiğini, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve ailelerle irtibat sağlandığını bildirdi. Vefat haberini alan Sakarya'nın Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki yakınları ise Dağköy'ün evinin önünde taziye çadırı kurdu. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Sürekçioğlu, "Abidin Dağköy ağabeyimiz, umre ziyareti için gittiği Mekke'de trafik kazası sebebiyle vefat etti ve hanımı hastanede tedavi görüyor. Hem tedavi süreçleri hem de cenazenin ülkeye getirilmesi için görüşmeler devam ediyor. Bu işlemler neticesinde ya orada defnedilecek ya da burada" dedi.