Kendini Lübnanlı iş insanı El Murad olarak tanıttı: Yunan sevgilisini 3 milyon lira dolandırdı!

İstanbul'da yaşayan İsmail D. sosyal medya üzerinden kendisini Lübnanlı iş insanı El Murad olarak tanıttı. Yunanistanlı sevgilisi Eleni M.’yi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdı. Yakalandı. Eleni M.’nin 60 bin euro’sunu dolara çevireceğini söyleyen şüphelinin, kadına sahte 70 bin dolar vererek ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Şüphelinin, lüks restoranlara götürdüğü M.’nin yanına çiçekler ve hediyelerle giderek güven kazandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

