İmamoğlu İBB’yi çiftliğe çevirmiş! Cumhurbaşkanından fazla alan müdürler gündem oldu

Sayıştay'ın yayımladığı denetim raporunda Meclis kararlarına rağmen 40 daire başkanı ve müdüre hayali maaş verdiği ortaya çıkan İBB'de yönetim kadrosunun aldığı maaşlar tartışma konusu oldu

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

Sayıştay'ın yayımladığı denetim raporunda Meclis kararlarına rağmen 40 daire başkanı ve müdüre hayali maaş verdiği ortaya çıkan İBB'de yönetim kadrosunun aldığı maaşlar tartışma konusu oldu. İBB Medya A.Ş.'deki yöneticilerin maaş tablosu sosyal medyaya yansırken; müdür maaşının, cumhurbaşkanı maaşının neredeyse 2 katı olması dikkat çekti. Müdürden uzman yardımcısına kadar toplam 39 personelden oluşan yönetim kadrosunun maaş listesindeki meblağlar dikkat çekti.

Özellikle genel müdür maaşının, cumhurbaşkanı maaşından fazla olması tepkilere neden oldu. Brüt kök maaş dışında yönetim tazminatı da alan çoğu yöneticinin maaşları toplam 200 bin TL'nin üzerine çıkıyor. İBB'de danışman sıfatı ile birçok ismin iştiraklerden gösterilerek yüksek maaş aldığı belirtilmişti.

2025'te genel müdür aylık 340 bin TL maaş alırken, listenin en düşük maaşı 76 bin TL ile uzman yardımcısı maaşı oldu. Söz konusu bu maaşlar, 2026 yılında zamlanarak güncellenecek.

