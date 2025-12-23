Haberler

Yaşam Haberleri

Hafriyat yığınlarını dere yatağına atan CHP’li 2 belediyeye 3.7 milyon çevre cezası

Hafriyat yığınlarını dere yatağına atan CHP’li 2 belediyeye 3.7 milyon çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atıkları ormanlık alana döken Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hafriyat yığınlarını dere yatağına boşaltan Yenişehir Belediyesi'ne toplamda 3,7 milyon lira ceza kesti. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

Paylaş







Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atıkları ormanlık alana döken Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hafriyat yığınlarını dere yatağına boşaltan Yenişehir Belediyesi'ne toplamda 3,7 milyon lira ceza kesti. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı. Her iki çevre kirliliği ile ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN