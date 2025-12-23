Hafriyat yığınlarını dere yatağına atan CHP’li 2 belediyeye 3.7 milyon çevre cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atıkları ormanlık alana döken Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hafriyat yığınlarını dere yatağına boşaltan Yenişehir Belediyesi'ne toplamda 3,7 milyon lira ceza kesti. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atıkları ormanlık alana döken Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hafriyat yığınlarını dere yatağına boşaltan Yenişehir Belediyesi'ne toplamda 3,7 milyon lira ceza kesti. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı. Her iki çevre kirliliği ile ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.