Diplomatik temaslar hız kesmiyor! Yetkililer Şam ile görüşüyor

Şam'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'SDG'nin Şam'la ilerleme kaydetmeye niyeti yok” dedi. Suriyeli mevkidaşı, “Askeri müdahaleyi değerlendiriyoruz” mesajını verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Şam'a gitti ve burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Ziyaret kapsamında; Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatının uygulanması sürecindeki gidişat ele alındı. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı.

SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz. SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması şu anda büyük bir engel.

