Cemal Özgörkey'in yeğeni uykusunda hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı

Galtasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi (30), önceki gün uykusunda hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

Galtasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi (30), önceki gün uykusunda hayatını kaybetti. Savcılık ölüm nedenini kalp krizi olarak açıkladı. Mizrahi için dün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da aralarında bulunduğu genç kadının aile yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen Leyla Mizrahi'nin tabutu başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Leyla Mizrahi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

