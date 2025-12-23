Haberler

Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak istediler! Ölüm günü oldu

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

Ağrı'da üniversite öğrencisi Remziye Horuz, arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi. İddiaya göre pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra Horuz'un fenalaştığını fark etti. Hastaneye kaldırılan Remziye Horuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) tutuklandı. Öte yandan, olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edildiği öğrenildi.

