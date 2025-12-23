Haberler

Antalya'da fedakar baba engelli oğlu için asansör yaptı

Antalya Alanya’da yaşayan doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Tunahan Kaplan’ın (18) hayatı, üvey babasının yaptırdığı raylı asansör sistemiyle bir nebze de olsa kolaylaştı. Hayatını büyük ölçüde yatağa bağlı olarak sürdüren genç, artık okula ve dışarıya daha rahat çıkarılabiliyor. Gündüzleri hamallık akşamları ise üvey oğlunun bakımı üstlenen baba Bilal Aktoy (55) ve anne Fatma Aktoy (50), hayata tutunabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

