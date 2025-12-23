Haberler

Almanya'daki yapay zeka yarışmasında Türk öğrenciler destan yazdı!

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

Almanya'da düzenlenen 5. Uluslararası Kodlama Olimpiyatları'nda "AI Prompt Lab" kategorisinde yarışan Türk öğrenciler destan yazdı. Ortaokul seviyesinde yarışan Çınar Artokmaç, 250 üzerinden 225 puan alarak dünya birincisi oldu ve altın madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan Atlas Seçkin dünya 8'inciliği elde etti. Lise kategorisinde yarışan Adam Shawkat ise dünya 21'inciliği ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Olimpiyatlara bu yıl 20 ülkeden 9 bin 700'ün üzerinde öğrenci katıldı.



AI PROMPT NEDİR?

Yapay zekâ sistemlerine verilen yönlendirici komut metinlerine "Prompt" adı veriliyor. Bu komutlar, yapay zekânın hangi görevi, nasıl ve hangi çerçevede yerine getireceğini belirliyor.

Türk öğrenci Çınar Artokmaç, Almanya'daki 5. Uluslararası Kodlama Olimpiyatları'nda yapay zeka kategorisinde bir dünya birinciliği elde etti.Dünya 8.'si Atlas Seçkin derecenin ailesi ve öğretmenleri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.



Haber: Ceyda Karaaslan

