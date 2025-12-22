Yatarak sürüşe 63 bin lira ceza
Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde otoyolda motosikletin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan ehliyetsiz sürücüye 63 bin 326 TL para cezası kesildi. Motosikletin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan sürücü, o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından ceza uyguladı.