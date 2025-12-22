Haberler

Yaşam Haberleri

Prim üretiminde büyüme % 40’ı aştı

Prim üretiminde büyüme % 40’ı aştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün Kasım ayı sonunda prim üretiminin 1 trilyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, 'Bu yılı 1.2 trilyon liranın üzerinde bir prim üretimiyle tamamlamış olacağız. Bu da aslında 2025'te yüzde 40'ın üzerinde bir prim büyümesine denk geliyor' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Paylaş







Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün Kasım ayı sonunda prim üretiminin 1 trilyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, "Bu yılı 1.2 trilyon liranın üzerinde bir prim üretimiyle tamamlamış olacağız. Bu da aslında 2025'te yüzde 40'ın üzerinde bir prim büyümesine denk geliyor" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik yapılan harcamalara dikkati çeken Uğur Gülen, depremlerin yol açtığı toplam ekonomik kaybın 105 milyar dolar olduğunu, 100 milyar dolarının kamu tarafından karşılandığını ve bugüne kadar ise 90 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını ifade ederek, kaybın sadece 5-6 milyar dolarlık kısmının sigorta sektörü tarafından ödendiğini söyledi.

'ZAS DEVREYE GİRMELİ'

Gülen, olası bir Marmara depreminde söz konusu kaybın 4 katı bir hasar meydana gelebileceğini belirterek, şunları kaydetti: "(Olası Marmara depreminde) 350-400 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp ortaya çıkacak. Bunun bugün sigortalanmış kısmı sadece 35 milyar dolar. Bunun çözümü sigorta penetrasyonunu artırmak, DASK'ın yüzde 100 penetre olmasını sağlamak, Zorunlu Afet Sigortası'nın (ZAS) hemen yasalaşarak devreye alınmasını sağlamak. Olası bir Marmara depreminde Türkiye ekonomisinin en az zararla ayrılmasının çözümü, bir tane yöntemi ve en önemli aracı Türkiye'de sigorta sektörünü büyütmekten geçecektir. O yüzden de hep diyoruz, sigorta sadece bir kağıt parçası, bir taahhüt değil, makroekonominin en büyük güvencesidir."

TEŞVİKLER ARTIRILMALI

Bireysel emekliliğin ekonomiye ciddi bir fon sağladığını söyleyen Gülen, "Yüzde 30 devlet katkısı vatandaşımızın gönüllü BES'e girmesini teşvik eden çok önemli bir unsur. Bunun değiştirilmemesini, hatta teşviklerin artırılmasını istiyoruz. Diğer taraftan, TES'in de hayata geçmesini istiyoruz" diye konuştu.