Önce ölesiye dövdüler ardından tabut resimleri gönderdiler

Antaly'da yüzde 90 engelli Mümün Kara, 4 yıl önce korkunç bir şekilde darp edildi. Ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili devam eden davada ise yeni bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

