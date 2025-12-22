Haberler

Lösev’den yeni yıl öncesi umut dolu hediye

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

LÖSEV'in Dilek Topla Benim İçin' kampanyası kapsamında, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların hayalindeki yılbaşı hediyeleri paketlendi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'ndan bu yana Türkiye'nin dört bir yanından LÖSEV'e gönderilen dilek notları doğrultusunda, bağışçılar ve gönüllülerin çalışmasıyla hazırlanan hediyeler kargoya verildi. Hediyeler, yeni yıl öncesinde lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara ulaşmış olacak.

