Katliam hakkında skandal açıklama: 'Kahramanlık'
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Hristodulidis, katliamı 'kahramanlık' olarak nitelendirdi. Saldırıda 364 Kıbrıs Türkü şehit olmuş, binlerce kişi evini terk etmek zorunda bırakılmıştı.