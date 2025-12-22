Hayat kurtarma mücadelesi: 60 gönüllü parkuru tamamladı
Düzce'nin Melen Çayı'nda SAR Arama Kurtarma Derneği tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, 60 gönüllü zorlu parkuru başarıyla tamamladı. Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü bölgede, gönüllüler suda afetzede arama ve kurtarma tekniklerini eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak öğrendi. Düzce Valisi ştu:Selçuk Aslan, şöyle konu Güçlü bir akıntı içinde bir canın nasıl kurtarılacağını görerek bizler de öğrendik. Türkiye genelinde 130 bini aşkın arama kurtarma gönüllüsüne ulaşıldı.