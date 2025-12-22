Haberler

Yaşam Haberleri

Hayat kurtarma mücadelesi: 60 gönüllü parkuru tamamladı

Hayat kurtarma mücadelesi: 60 gönüllü parkuru tamamladı

Düzce'nin Melen Çayı'nda SAR Arama Kurtarma Derneği tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, 60 gönüllü zorlu parkuru başarıyla tamamladı. Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü bölgede, gönüllüler suda afetzede arama ve kurtarma tekniklerini eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak öğrendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Paylaş







Düzce'nin Melen Çayı'nda SAR Arama Kurtarma Derneği tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, 60 gönüllü zorlu parkuru başarıyla tamamladı. Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü bölgede, gönüllüler suda afetzede arama ve kurtarma tekniklerini eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak öğrendi. Düzce Valisi ştu:Selçuk Aslan, şöyle konu Güçlü bir akıntı içinde bir canın nasıl kurtarılacağını görerek bizler de öğrendik. Türkiye genelinde 130 bini aşkın arama kurtarma gönüllüsüne ulaşıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN