Hayali gerçekleşti! 3 kişiye umut oldu

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Burs'da gerçekleşen organ nakli, herkese örnek oldu. Balıkesir'de yaşayan Embiye Yener, 69 yaşında vefat etti. Sonra organları böbrek ve karaciğer bekleyen 3 hastaya umut oldu. Yener'in, 2022 yılında ise bir böbreğini oğluna verdiği ortaya çıktı. Kadının oğlu Tahsin Yener, "Annemin hep bir hayali vardı. Bana, 'Benim organlarımı bağışlayın' derdi" şeklinde konuştu

