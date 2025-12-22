Hayali gerçekleşti! 3 kişiye umut oldu
Burs'da gerçekleşen organ nakli, herkese örnek oldu. Balıkesir'de yaşayan Embiye Yener, 69 yaşında vefat etti. Sonra organları böbrek ve karaciğer bekleyen 3 hastaya umut oldu. Yener'in, 2022 yılında ise bir böbreğini oğluna verdiği ortaya çıktı. Kadının oğlu Tahsin Yener, "Annemin hep bir hayali vardı. Bana, 'Benim organlarımı bağışlayın' derdi" şeklinde konuştu