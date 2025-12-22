Haberler

Yaşam Haberleri

Hataylı İsmail ‘Lübnanlı’yım’ yalanıyla Eleni’yi 3 milyon çarptı!

Hataylı İsmail ‘Lübnanlı’yım’ yalanıyla Eleni’yi 3 milyon çarptı!

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne 20 gün önce, Yunanistanlı Eleni M.'den (60) bir ihbar geldi. Eleni M.; 'Bundan 1 ay kadar önce Lübnanlı El Murad ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştım. Bir süre arkadaş olduk, sonra aramızda duygusal bağ oluştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne 20 gün önce, Yunanistanlı Eleni M.'den (60) bir ihbar geldi. Eleni M.; "Bundan 1 ay kadar önce Lübnanlı El Murad ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştım. Bir süre arkadaş olduk, sonra aramızda duygusal bağ oluştu. Kendisine 60 bin euro (3 milyon lira) paramın olduğunu ve bunu dolara çevirmek istediğimi söyledim. 'Benim tanıdıklarım var komisyon olmadan hallederim' dedi. Bana 70 bin dolar getirdi. Sonra kayıplara karıştı. Dolarlar sahte çıktı" dedi.

'LÜBNANLI MURAD'IM DEDİ SAHTE 70 BİN DOLARI VERDİ

Polis ekipleri 'Lübnanlı El Murad'ın kimliğini tespit etti. Lübnanlı değil Türk vatandaşı Hataylı İsmail D. olduğu ortaya çıkınca, geçtiğimiz 11 Aralık günü kıskıvrak yakalandı. İsmail D. yaptığı ilk beyanda; "Borcumu ödedim. Diğerini de gezip tozup yedim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN