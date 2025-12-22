Haberler

Gazze için koleksiyon: Değeri 400 bin TL

Ankara'da yaşayan koleksiyoner Aydemir, yaklaşık 40 yıldır hobi amaçlı topladığı para koleksiyonunda 200 farklı ülkeye ait banknot ve madeni parayı bir araya getirdi.

22 Aralık 2025

Ankara'da yaşayan koleksiyoner Aydemir, yaklaşık 40 yıldır hobi amaçlı topladığı para koleksiyonunda 200 farklı ülkeye ait banknot ve madeni parayı bir araya getirdi. Koleksiyonunun güncel değerinin 400 bin lira olduğunu belirten Aydemir, para koleksiyonunu satarak elde edilecek geliri Gazze'ye yardım amacıyla bağışlamak istediğini ifade etti. Yaklaşık 40 yıldır hobi amaçlı para topladığını vurgulayan Memduh Aydemir, "Gazze'ye ufak bir yardımda bulunursak o da bizim için büyük bir şereftir" dedi.

