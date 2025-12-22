Haberler

Fetö’ye ağır darbe 76 gözaltı 50 tutuklama

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Son iki haftada FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla irtibat kuran ve örgütle iltisaklı olan 76 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara'nın da arasında olduğu 28 ilde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

