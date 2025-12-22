Haberler

Yaşam Haberleri

Ecdadın mirasiyla geleceğe: Bilal Erdoğan VAV TV'de gençlerle buluştu

Ecdadın mirasiyla geleceğe: Bilal Erdoğan VAV TV'de gençlerle buluştu

Bilal Erdoğan, Vav TV’de gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Erdoğan, son 23 yılda Türkiye’nin eğitim altyapısında önemli atılım yapıldığını vurguladı. Gençlerin ecdat mirasıyla geleceği şekillendirmesi gerektiğini söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Paylaş







İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, VAV TV ekranlarında gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim altyapısının güçlendirildiğini belirten Erdoğan, AR-GE yatırımlarıyla da nitelikli insan kaynağının desteklendiğini söyledi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "İslam'ın sancaktarı milletin torunlarıyız" hatırlatmasında bulundu. İşte Bilal Erdoğan'ın açıklamaları:

"Machiavelli neyi yazıyor? "Bu Türkler" diyor, "fethettikleri yerlere nasıl bu kadar uzun süre tutunabiliyorlar?" diyor; onu anlamaya çalışıyor. Tarihçiler bununla bocalıyorlar Mesela bunun merkezinde bir, işte bugün "Anadolu İrfanı" dediğimiz bir tasavvuf geleneğinin metodolojisinde karşılığını bulan mesela bir metodolojik yaklaşım, bir usul farklılığı var mesela. İnsana değer verme var mesela bunun merkezinde. Düşünün ki Fransa'nın, İngiliz'in sömürdüğü topraklarda... Dünyanın hepsini sömürmüşler, kaynaklarını almışlar. İşte Belçika, Kongo'dan kendini inşa etmiş mesela. Ama Kongo'yu kan, gözyaşı götürmüş değil mi?

Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Programı'nda babasının elini öptüğü görüntünün arka planını anlattı. Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın sahnede kendisine "Nasıl oluyor evlat babasına hediye mi veriyor?" demesi üzerine babasının elini öptüğünü belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN