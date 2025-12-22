Doktorları dinlemedi darbukayı bırakmadı

Haberler

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Vildan Meydanaçar (61), 2 yıl önce beyin anevrizması geçirdi. 1 yıl içinde 3 kez ameliyat edildi. Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen hayata küsmeyen kadın, Bodrum Halk Eğitim Merkezi'nin, ritim kurslarına gitti. Vildan Meydanaçar, doktorlarının 'Başın ağrıyabilir' uyarılarına rağmen kursta darbuka çalmayı öğrendi. Romatizma nedeniyle elinden fizik tedavi gören kadın, buna rağmen darbukayı bırakmadı ve pes etmedi. Fizik tedavi seanslarının ardından kursa gitmeye devam etti. Aynı zamanda halk oyunlarıyla da ilgilenerek yaşam enerjisini yükseltti. Meydanaçar, "Müziği herkese tavsiye ediyorum" dedi.

