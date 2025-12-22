Dm’den partiye çağırdı! 'Uyuşturucu kullandık'

Yeni tanıklar Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu ve seks trafiğine ışık tuttu. Sosyal medyada tebrik mesajı atan bir izleyiciyi partiye çağıran Ersoy, her buluşmada uyuşturucu kullandığını ve özendirdiğini söyledi.

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir ifade ortaya çıktı. Kadın tanık verdiği ifadeyle birlikte, Ersoy ve çevresinin sosyal medyadan mesaj atanları ve etkileşime girenleri bile yaptıkları uyuşturucu partilerine nasıl düşürdüğünü gözler önüne serdi. Tanık ifadesinde, 2021 yılından Ersoy ile Instagram uygulaması üzerinden programı beğendiğini, güzel bir program olduğuna ilişkin mesaj atmasıyla tanıştığını söyledi. Tanık 'Birbirimizin numarasını aldık. Çay-kahve içelim, tanışalım diye mesaj attı' dedi.

DÖRDÜMÜZ DE UYUŞTURUCU KULLANDIK:

2023 Ağustos ayında bir konser sonrası Tolga Aykut'un Beykoz'daki evine geçtiklerini söyleyen kadın tanık şöyle devam etti: "Ondan sonra biz on günde bir görüşmeye başladık. O buluşmada Tolga evdeydi. Daha sonra Ahmet de iki kız arkadaşı ile birlikte geldi. Burada Akif, Ahmet ve Ahmet'in getirdiği kızlar uyuşturucu madde kullandılar. Sonra Akif, Gizem ve Ahmet Göçmez ile tanıştırdı beni. 10 Aralık 2023'te de Gizem'in evinde buluştuk. Eve uyuşturucu madde getirdiler. Dördümüz de uyuşturucu kullandık.

UYUŞTURUCU MUTFAKTAN GELİYORDU:

Bu şekilde Ahmet'in evinde 3-4 kere buluştuk ve her buluşmada uyuşturucu içildi. Gizem, Ahmet ve Mustafa Manaz'ın bu evlerde uyuşturucu kullandığını biliyorum. Akif, uyuşturucuyu mutfak ve yatak odasından getiriyordu, kullanıyorduk."

UZUN SAÇ ELE VERDİ

Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonları gündemdeki yerini korurken, uzmanlar, sürecin adli tıp ve psikolojik boyutunu değerlendirdi. Adli Tıp Uzman Prof. Doktor Nevzat Alkan, saç uzunluğunun, uyuşturucu maddenin saçta tespit edilme süresini arttırdığını söyledi.

Alkan, "Kan analizlerinde vücudumuza son 48-72 saatte giren maddeler tespit edilir, idrar analizlerinde vücudumuza son 5-7 gün içinde giren maddeler tespit edilir, saç analizlerinde ise bu süre her bir santim saç için bir aydır, yani bir kadının 10 santimetre saçı varsa, son 10 ay içinde madde kullanıp kullanmadığı anlaşılır" dedi.

6 TUTUKLAMA

Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli daha tutuklandı. Gizem Türedi ise 'Yurtdışı çıkış yasağı' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOŞANMA KARARINI KADINA YOLLAMIŞ

2025'in Haziran ayında 'Beni neden engelledin?' diye mesaj attı. Sonrasında tek görünümlü bir boşanma kararı yolladı. Benimle görüşmek istedi. Ben kabul etmedim. Daha sonra ayrıldığı eşinin kendisini çok zorladığını belirten bir mesaj attı. Ben dinlemek istediğimi söyledim ancak buluşmadığımız için dinleyemedim."



"SENİN SEVGİLİN TAM BİR..."

Etiler'e taşındıktan sonra Akif ile Ahmet kavga ettiler. 15 Temmuz 2024'te Ahmet'i Bebek'te bir mekanda gördüm. Bana, 'Senin sevgilin tam bir ..... Akif'in 50 tane senin gibi takıldığı kız var. Sen düzgün bir kızsın bundan ayrıl' dedi. Ben bunu Akif'e söyledim. Ağustos ayında da ilişkimi tamamen bitirdim. O süreçte bana mesajlar ve aramalar yaptı ancak ben geri dönmedim.