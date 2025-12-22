Haberler

Çocuklarıyla birlikte o da gömüldü! Mezar yeri hazır

Başkent’te babaları tarafından hayattan koparılan Doğa ve Yağız’ın mezarları anı bahçesine dönüştürüldü. Çocuklarının yanında kendi mezarını yaptıran acılı anne, “Derin nefes alabildiğim tek yer burası” diyerek acısını her gün bu toprakta yaşıyor.

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Acı olay, 2024 yılında Ankara'da yaşandı. Anaokulu öğretmeni Cemile Yıldız, inşaat mühendisi Murat Keklik'ten şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için dava açtı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Murat Keklik, görüşme bahanesiyle çocukları Yağız (14) ve kızı Doğa'yı görmeye gitti. Baba, o sırada çocuklarını tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti. Yağız ve Doğa'nın cenazeleri, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki mezarlığa defnedildi.

'MEZAR YERİMİ HAZIRLADIM'

Acılı anne Cemile Yıldız, çocuklarının yanında kendi mezarını hazırladığını da söyleyerek şöyle konuştu: Bizim bahçemiz diyorum ben buraya. Çünkü hiçbir anne çocuklarını, evladını toprağa vermek istemez. Olabildiğince canlı tutmaya çalışıyorum burayı. Derin nefes alabildiğim tek yer burası benim. Her gün ziyaret ediyorum. Çiçekleriyle uğraşıyorum, toprağıyla uğraşıyorum, resimleriyle uğraşıyorum. Son kalan sorumluluğum diyebilirim burası. Çocuklarımın yanında da yerimi aldım ben. Hiçbir anne için kolay değildir çocuklarının yanında mezar yerini almak. Ama ben yerimi hazırladım. Her geldiğimde zaten ben onlardan özür diliyorum. Bu kadar olabileceğini, bunların olabileceğini tahmin etmiyordum. Bir kadın şikayet ediyorsa göz ardı edilmemeli. Şu anda tehdit alan bir sürü kadın var.

Evlatlarının mezarında anılarla yaşayan annenin sessiz dünyası.... Her gün mezara geliyor, onları ve kendi acısını sessizce kucaklıyor.Cemile Yıldız, çocuklarının yanında kendi mezarını da yaptırıp, mezar taşına 'Yağız'ın ve Doğa'nın annesi' yazdırdı. Cemile Yıldız çocuklarının mezarını fotoğraflarla, eşyalarla, çiçeklerle, süsledi.

