Bankamatik İBB: 122 müdürlüğe 145 müdür!

Sayıştay'ın yayımladığı 2024 yılı denetim raporuna göre, İBB'de belediye meclisi kararıyla 30 daire başkanlığı ve bu daire başkanlıklarına bağlı 122 birim müdürlüğü kurulmuş olmasına rağmen, belediyede bu sayıların çok üzerinde yönetici görevlendirildiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Sayıştay'ın yayımladığı 2024 yılı denetim raporuna göre, İBB'de belediye meclisi kararıyla 30 daire başkanlığı ve bu daire başkanlıklarına bağlı 122 birim müdürlüğü kurulmuş olmasına rağmen, belediyede bu sayıların çok üzerinde yönetici görevlendirildiği tespit edildi. Bu durum, meclis kararıyla kurulan daire başkanlığı sayısının 17 kişi kadar üzerinde daire başkanı bulunduğunu ortaya koydu. Denetim bulgularına göre, belediyede 37'si asaleten, 108'i vekaleten olmak üzere toplam 145 birim müdürü bulunuyor. Oysa meclis kararıyla kurulan birim müdürlüğü sayısı 122 olarak belirlendi. Böylece 23 fazla birim müdürü için yönetici maaşı ödendiği saptandı.

