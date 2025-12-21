Haberler

Yaşam Haberleri

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler! Dünyaca ünlü fotoğrafçı hakkında yakalama kararı çıktı!

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler! Dünyaca ünlü fotoğrafçı hakkında yakalama kararı çıktı!

Uyuşturucu suçlamasıyla Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından, soruşturma yeni bir boyut kazandı. Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Gökmek Kadir Şeynova'nın Beşiktaş'ta, Fatih Garipoğlu'nun ise İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan evlerinde arama el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra DNA testi pozitif çıkması sonucu tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci, son gelişmeler üzerine dün tekrar ek ifade vermek üzere cezaevinden savcılığa getirildi. Ek ifadesi alınan Cebeci, daha sonra cezaevine gönderildi.

ESCOBAR ELA

Tutuklu Ela Rümeysa Cebeci'nin incelenen telefonunda Saran'ın Cebeci'ye "Sende esrar var mı?" diye sorduğu, Cebeci'nin ise bu soruya "Ben Escobar mıyım?" şeklinde esprili bir yanıt verdiği belirlendi. Yazışmaların devamında Cebeci'nin "yüzde 70 ihtimalle bulurum" demesi üzerine Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" şeklinde karşılık verdiği öne sürülmüştü.



'FİLM REPLİĞİ' SAVUNMASI

Uyuşturucu operasyonunda ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'ın Göktürk'teki evinde ve Asos'taki çiftliğinde cuma akşamı arama yapıldı. Çiftlikte folyoya sarılı uyuşturucu madde kalıntıları çıktı. Tabak ve bazı materyaller incelenmek Adli Tıp'a gönderildi. Şüpheli sıfatıyla 3 saat savcıya ifade veren Saran, çiftliğinde parti düzenlendiği, katılanların uyuşturucu kullandığını ancak kendisinin kullanmadığını ileri sürdü. Adli Tıp'a gönderilen Saran'dan DNA için saç ve kan örneği alındı. Yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Saran "Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için, Ela Rümeysa Cebeci'yi uyardım. Cebeci'nin "Ne HD rüyalar gördüm. Acayip rahatlatıyor. Bahçeden topla getir" ifadesi de izlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı, kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir" şeklinde savunma yaptı.

Saran'ın çiftlik görevlisi Hasan D. dün akşam gözaltına alındı.

Haber: Deniz Yusufoğlu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ela Rümeysa Cebeci

sadettin saran

Mert Alaş