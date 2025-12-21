Haberler

Uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybeden genç doktorun ölümü gizemini koruyor

Ankara'da tıp öğrencisi Erhan Hacımustafaoğlu, kasım ayının son haftası İtalya'da mühendis olarak çalışan ağabeyini ziyarete gitti. Genç doktor, Floransa'da bir mağazadan satışı yasal olan düşük THC'li (hafif) kenevir satın aldı. Konakladığı pansiyonun penceresinden yaklaşık 10 metre yüksekten aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Ankara'da tıp öğrencisi Erhan Hacımustafaoğlu, kasım ayının son haftası İtalya'da mühendis olarak çalışan ağabeyini ziyarete gitti. Genç doktor, Floransa'da bir mağazadan satışı yasal olan düşük THC'li (hafif) kenevir satın aldı. TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre; Erhan Hacımustafaoğlu, Milano'da kaldığı pansiyona gelince, satın aldığı keneviri içti. Konakladığı pansiyonun penceresinden yaklaşık 10 metre yüksekten aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından İtalyan savcısı soruşturma başlattı. Erhan Hacımustafaoğlu'nun kenevir maddesi kullandığı belirlendi

Haber: Erdoğan Öztürk

