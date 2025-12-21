Haberler

Ünlü fenomen Murat Övüç cezaevine gönderildi!

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Övüç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılık sorgusu yapıldı

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Övüç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılık sorgusu yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başörtüsü taktığı videolardan dolayı daha önce de gözaltına alınan ve serbest bırakılan Murat Övüç, yayınladığı yeni videoda yine başörtüsü takmıştı.

