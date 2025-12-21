Haberler

Tedavi için yapılan bağışların yüzde 35'i eksik

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Manisa'da 17 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konulan 10 yaşındaki Feyyaz Alperen Cantekin, hiç okula gidemedi, yürüyemedi ve yaşıtları gibi oyun oynayamadı. Tedavisi için gereken bağış miktarının ise sadece yüzde 65'i tamamlandı. Anne Özge Cantekin, "Alperen şu anda 19 kilograma ulaştı. 21 kilo olmaması gerekiyor. Bu yüzden yemek bile yiyemiyor. Çok az zamanımız kaldı. Bir an önce Alperen'in sağlığına kavuşması için tüm Türkiye'nin sesimizi duymasını istiyorum" diye yalvardı. Anne Özge Cantekin, "Oğlum, okula gitsin, koşsun oynasın" dedi.

