Tarzı göz kamaştırdı! Geceye damgasını vurdu!

Tarzı göz kamaştırdı! Geceye damgasını vurdu!

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

İstanbul'da katıldığı özel bir davette objektiflerin odağında olan Dilan Çiçek Deniz, iddialı görünümü ve çarpıcı duruşuyla gecenin en güçlü karelerine imza attı. Deniz'in fotoğraflara yansıyan stilinde, net hatları ve altın tonlarının ışıkla buluşmasının etkisiyle güçlü bir görünüm ortaya koyarken; küpeler bu ışıltılı tavrı tamamlayan etkili bir detay olarak öne çıktı.

