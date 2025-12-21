Sessiz katil ’Karbonmonoksit’ uyarısı

Haberler

Kış geldi, havalar soğudu. Bu konuda uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, zehirlenmelere dikkat çekerek, "Karbonmonoksit, 'sessiz katil' diye bilinen bir maddedir. Kokusu ve tadı yok. Soludukça kanınızda yerini alıyor. Ölmeden önce bir uyku hali geliyor. Zehirlendiğinizi fark ediyorsanız açık havaya çıkıp 112'yi arayın" dedi. Özlü, şofben ve egzoz gazı zehirlenmelerine de değindi. "Banyoların küçük olması ve havalandırma deliklerinin yeterli olmaması nedeniyle duş alırken insanlar zehirleniyor" sözlerini kaydetti.

