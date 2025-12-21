Haberler

Şam'da Papa II. John Paul tarafından hediye edilen heykel çalındı

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Suriye'nin başkenti Şam'da, 1999 yılında Papa II. John Paul tarafından Aziz Pavlus Manastırı Kilisesi'ne hediye edilen Aziz Paul heykeli, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Şam Enformasyon Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Heykeli çalan kişilerin motivasyonunun, heykelin bakırdan yapılmış olması olduğu değerlendirilmektedir" denildi. Papa II. John Paul, 1999'da heykeli kiliseye hediye etmiş, 2001 yılında ise Emevi Camii'ni ziyaret eden ilk Papa olmuştu.

