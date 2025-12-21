Haberler

Saçını boyatmak istedi kimyasallar yüzünden canından oluyordu

Kayseri’de 28 yaşındaki Duygu K, saçlarını boyatmak için gittiği kuaförde adeta kabusu yaşadı. Kimyasal ürünler nedeniyle yüzü şişti, nefes alamadı.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Duygu K., saçındaki kaynakları çıkarıp boya yaptırmak için daha önceden randevu aldığı kuaför salonuna gitti. Ancak iddiaya göre, saç açma işlemi sırasında uygulanan kimyasal ürünler nedeniyle kulaklarında kızarma başladı. Bunun üzerine başı yıkanan genç kadına, yeniden kimyasal açıcı sürüldü.

EŞİNDEN 5 BİN LİRA ALDILAR

Ancak bu kez de göz çevrelerinde ve kulaklarında şişlik oluşurken aynı zaman da nefes darlığı yaşamaya başladı. O sırada yanında bulunan annesinin ambulans çağrılması yönündeki talebine rağmen, iş yeri sahibi; "Genellikle beyaz tenli kadınlarda böyle olabiliyor. Ambulansa gerek yok bekleyelim geçer" diyerek reddetti. Bunun üzerine genç kadın eşini çağırdı. Kuaföre gelen eşi de Duygu K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne götürdü. Bu arada kuaförün, genç kadını hastaneye götürmeye gelen eşinden 5 bin TL aldığı da öne sürüldü. Olayla ilgili ailenin suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.



'GEÇ KALSA RİSK BÜYÜRDÜ'

Acil Servis'te tedavi altına alınan Duygu K'ya müdahale eden doktorların, gecikilmesi halinde hayati risk oluşabileceğini ifade ettiği öğrenildi. Tedavisinin ardından Duygu K., gerekli özenin gösterilmediği ve yanlış uygulama yapıldığı gerekçesiyle iş yeri sahibi hakkında "Taksirle yaralama" suçlamasıyla polis merkezine başvurarak şikâyetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali Altuntaş

