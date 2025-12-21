Rize’de 8. hamsi festivali: 2 ton hamsi tüketildi!
Rize'de gerçekleştirilen 8. Hamsi Festivali'nde katılımcılara toplamda 2 ton hamsi dağıtıldı. Rize Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında organize edilen bu özel etkinlikte, çay çöpünden üretilen mangal kömüründe pişirilen hamsiler, davetlilerin beğenisine sunuldu.
Rize'de gerçekleştirilen 8. Hamsi Festivali'nde katılımcılara toplamda 2 ton hamsi dağıtıldı. Rize Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında organize edilen bu özel etkinlikte, çay çöpünden üretilen mangal kömüründe pişirilen hamsiler, davetlilerin beğenisine sunuldu. Yöre sanatçılarının sahne aldığı festivalde, uzun kuyruklar oluşturan katılımcılar hamsi ziyafeti çekti.
Binlerce kişi katıldı. 2 saatte, 2 ton hamsi tüketildi.