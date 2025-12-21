Haberler

Rekor başvuru: 9 milyona yakın vatandaş başvurdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Kurum, 'Büyük bir ilgi gören projemizde başvurularımız sona erdi. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Kurum, "Büyük bir ilgi gören projemizde başvurularımız sona erdi. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimize umut olmuş, 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur" dedi. Kurum şöyle konuştu: Bu başvuru oranı da gösteriyor ki milletimiz Yüzyılın Konut Projesi'ne inanmıştır, devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir.

KURA ÇEKİMİ 29 ARALIK'TA

Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için 29 Aralık'ta ilk kuraların çekileceğini açıkladı. Bugüne kadar TOKİ ile yaptıkları 1 milyon 750 bin sosyal konut projesi gibi yine bu kadar kısa zamanda 11 ilde, ilçelerde, köylerde 27 Aralık'ta teslim edecekleri 455 bin konutu da en kısa sürede tamamlayacaklarını ve hak sahiplerine teslim edeceklerini vurguladı.

Kurum, kendilerinin de her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu güveni, 23 yıldır yaptıkları eserlerde, millete sundukları hizmetlerde olduğu gibi boşa çıkarmayacaklarını belirtti.

