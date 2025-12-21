Kanlı gece: Alkol satışında ruhsatsız tabanca ile ateş açtı

Haberler

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Antalya'da yaşayan Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem, Ömer Y'ye ait bir markette alkol aldı. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Market sahibi Ömer Y., ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'e ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Ömer Y.'nin savunması ise kan dondurdu: Çökmek istediler, onun için öldürdüm.

Haber: Erdoğan Öztürk

