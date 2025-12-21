Haberler

İstasyonda taktik ekipmanla korkunç saldırı gerçekleştirdi: İntihar etti!

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Tayvan'ın başkenti Taipei'de metro istasyonunda bir saldırgan önce sis bombası attı, sonrasında bıçakla önüne gelene saldırmaya başladı. Olayda toplamda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polisin ilk verdiği bilgilere göre 27 yaşındaki saldırganın AVM'de 5. kattan kendini attığı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken metro seferleri kısa bir süreliğine durduruldu.

