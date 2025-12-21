İnat uğruna bin 200 kilometre yol kat etti
Sivas'ta yaşayan Berkan Çalmuk, arkadaşlarının iddiasını kanıtlamak için 125 cc motosikletiyle Adana'ya giderek bin 200 kilometre yol kat etti. Yolculuğunu cep telefonuyla kaydeden Çalmuk, inat uğruna tamamladığı yolculukta bazı zorluklarla karşılaştığını ifade etti.
Sivas'ta yaşayan Berkan Çalmuk, arkadaşlarının iddiasını kanıtlamak için 125 cc motosikletiyle Adana'ya giderek bin 200 kilometre yol kat etti. Yolculuğunu cep telefonuyla kaydeden Çalmuk, inat uğruna tamamladığı yolculukta bazı zorluklarla karşılaştığını ifade etti. Çalmuk, "Suşehri, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da sonlandırdık" dedi.