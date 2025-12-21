Haberler

Hikaye Londra’da başlıyor! İstanbul'da aşka dönüşüyor

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'nın çekimleri Londra'da başladı. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin Londra çekimleri, hikayenin başlangıç noktasını oluşturacak. İlk karşılaşmaların yaşandığı Londra sahneleri, karakterlerin kaderini değiştirecek.

ROSA'NIN HAYATI...

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır.

ATV'nin merakla beklenen dizisi "Aynı Yağmur Altında" Londra'da sete çıktı. İngiltere'den Türkiye'ye uzanan Rosa'nın hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek.