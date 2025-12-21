Haberler

Gıda için denetim seferberliği: 1 milyon 300 bin denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, ülkede her sene ortalama 1 milyon 300 bin denetim yaptıklarını vurguladı.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, ülkede her sene ortalama 1 milyon 300 bin denetim yaptıklarını vurguladı. Bu yıl da 1 milyon 291 bin denetim yapıldığını aktaran Yumaklı, "31 Aralık'a kadar vatandaşımızın yoğun bir şekilde tükettiği yiyecek ve içecek üreten, satan bütün işletmeleri 81 ilde denetlemek üzere bir program başlattık" şeklinde konuştu. Yumaklı, ürünlerin tarladan perakende yerlerine gelene kadar pestisit denetimlerinin yapıldığını da vurguladı.

