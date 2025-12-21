Gıda için denetim seferberliği: 1 milyon 300 bin denetim
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, ülkede her sene ortalama 1 milyon 300 bin denetim yaptıklarını vurguladı. Bu yıl da 1 milyon 291 bin denetim yapıldığını aktaran Yumaklı, "31 Aralık'a kadar vatandaşımızın yoğun bir şekilde tükettiği yiyecek ve içecek üreten, satan bütün işletmeleri 81 ilde denetlemek üzere bir program başlattık" şeklinde konuştu. Yumaklı, ürünlerin tarladan perakende yerlerine gelene kadar pestisit denetimlerinin yapıldığını da vurguladı.